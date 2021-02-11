Çeşme'de denizde hortum oluştu
11.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:20
İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu.
Hortum nedeniyle 1 kişinin ayağının kırıldığı, 3 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.
Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal