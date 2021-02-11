Çeşme'de denizde hortum oluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu.

Hortum nedeniyle 1 kişinin ayağının kırıldığı, 3 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.

Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal