Çeşme'de Cumhur İttifakı'nın Adayı Belli Oldu

MHP Çeşme İlçe Başkanı Gazi Fildir, Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayının Sema Aydın olduğunu açıkladı.

MHP İlçe Başkanı Gazi Fildir, AK Parti ve MHP tarafından yapılan görüşmeler sonucunda MHP'li Sema Aydın'ın Çeşme'de Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıkladı. Fildir, yerel seçimlerde kendi adayları Sema Aydın'ın gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çeşme'ye kadın eli değmesi için Cumhur İttifakı olarak var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Çeşme'de Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere katılacak olan Sema Aydın, son bir yıldır Alaçatı'da turizm işletmeciliği yaparken, üyesi olduğu Alaçatı Turizm Derneği'nin internet sayfasında, "Son bir yıldır Alaçatı'da otel işletmeciliği yapan Sema Aydın, iş hayatına tekstil sektöründeki aile şirketinde ihracat- ithalat müdürü olarak başlangıç yaptı. Hazır giyim alanında iç piyasada imalat-toptan-perakende zinciriyle hizmet veren şirkette aynı zamanda Rusya ve Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıldı. Ailenin eğitim sektöründeki girişiminde de ortaklığı bulunan Aydın, sonrasında bireysel olarak turizm ve fuarcılık alanına geçiş yapmıştır. İzmir iline bağlı bir belediyede Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaptıktan sonra, fuarcılık alanına yönelmiştir. Dubai, Hindistan, Yunanistan, Belçika başta olmak üzere, yurt dışındaki birçok fuarın Türkiye temsilciliğini yapan Sema Aydın, sahibi olduğu organizasyon şirketi ile de Türkiye ve ülke dışında kongre, konferans, lansman ve festival gibi etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Uzun yıllar Türkiye ile Yunanistan, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler arasında da danışmanlık hizmeti vermiş, uluslararası piyasalarda birçok ticari anlaşmanın yapılmasına vesile olmuştur. TÜGİAD- Türkiye Genç İşadamları Derneği Ege Şubesinde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Aydın, halen Türk Yunan Ticaret Odası Türkiye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Üniversite çağında bir kız bir oğlan iki çocuk annesi olup, amatör olarak resim yapmakta.Sporun tüm dallarını denemiş, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra hız tutkusunu ralli eğitimi ile tamamlayıp, extreme sporlara olan ilgisi sürmektedir. En büyük hobisi kitap okumak olan Aydın Tedx başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında bir çok etkinlikte konuşmacı olmuş, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan çok keyif almaktadır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA