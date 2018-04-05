Çeşme'de Can Pazarı! Fırtınaya Yakalanan Teknenin Camı Patladı, Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı

Çeşme'de Can Pazarı! Fırtınaya Yakalanan Teknenin Camı Patladı, Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı

Pazar akşamı Sakız Adası'ndan Çeşme'ye Türk turistleri götüren tekne fırtınaya yakalanınca 2 metrelik dalgalar ön camı patlattı ve içeriye su girdi. Çığlıklarla süren 35 dakikalık yolculuk, Çeşme limanında son buldu.

Çeşme'de Can Pazarı! Fırtınaya Yakalanan Teknenin Camı Patladı, Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı

Hafta sonunu Sakız Adası'nda geçirmek isteyen bir grup, pazar günü tekneyle dönüşlerinde korku dolu anlar yaşadı. Lodos'a yakalanan tekne ön camı patlayınca su almaya başladı. Yolculardan biri ayağından yaralanırken, korku dolu anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

TEKNE FIRTINAYA YAKALANINCA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Pazar akşamı Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye Türk turistleri götüren tekne fırtınaya yakalanınca korku dolu anlar yaşandı. Yunan yetkililer tarafından çıkış izni verilen Türk yolcu gemisi 40 kilometre hıza yaklaşan Lodos fırtınası nedeniyle dalgalar arasında Çeşme'ye ulaşmaya çalıştı.

2 METRELİK DALGALAR ÖN CAMI PATLATTI, TEKNE SU ALDI

Dalgaların boyu 2 metreye yaklaşırken, bu arada ön camın üstünde bulunan tabelanın kırılıp ön camı patlattığı, daha sonra ise dalgalar nedeniyle tekneye, kırılan camdan su girdiği belirtildi. Yolcular yetkililerin uyarıları üzerine can yeleklerini giyerken çığlıklarla süren 35 dakikalık yolculuk, Çeşme limanında son buldu. Yolcu teknesinde bir kişi ayağından yaralandı.

ÖLÜMDEN DÖNÜŞ

Tehlike dolu dakikaların yaşandığı Sakız-Çeşme deniz yolculuğu esnasında vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatırken ölümden döndüklerini söyledi. 35 dakika süren yolculuğun ardından Sakız'dan dönen Türk turistler gümrükten çıkış yaptı. (Kaynak: Yeni Asır)

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YORUMLAR (12)

  • SÜLEYMAN:
    Birde ülkede ekonomik kriz var derler, millet gezip tozuyor, tatil yörelerinde kilometrelerce kuyruk oluşuyor.
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  • YAZIK:
    ben bu aklı anlamıyorum. herkes kendine müslüman diyor da. gerçek müslüman kurtuluşa erdiğini asla düşünmeden canla başla çalışır
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  • TİREBOLU LU HASAN PAŞA NIN OĞLU TOLGA:
    Korkan Yüce Yaratan dan korksun. Başka hiç bir şeyden korkmaya gerek yok. Firavunun orduları da Denize bir daldılar Peygamberlerini öldürecekti. Yani ''MUSA as. ''Fravunun ''ŞERRİNDEN''korunmak için kurtulmaya çalışırken Yüce Yarat an Ya MUSA dedi asanı denize vur dedi asasını denize vurması ile deniz ikiye bölündü. Musa as. ve sahabeleri kurtuldu . Denizi böyle açık gören Musa as. ve ''ALLAH''düşmanı Fravun denize bir daldı dalması ile denizin onu ve yandaşlarını yutması bir oldu. ''HELAK'' olup gitti
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