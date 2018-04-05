Çeşme'de Can Pazarı! Fırtınaya Yakalanan Teknenin Camı Patladı, Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı
Pazar akşamı Sakız Adası'ndan Çeşme'ye Türk turistleri götüren tekne fırtınaya yakalanınca 2 metrelik dalgalar ön camı patlattı ve içeriye su girdi. Çığlıklarla süren 35 dakikalık yolculuk, Çeşme limanında son buldu.
Hafta sonunu Sakız Adası'nda geçirmek isteyen bir grup, pazar günü tekneyle dönüşlerinde korku dolu anlar yaşadı. Lodos'a yakalanan tekne ön camı patlayınca su almaya başladı. Yolculardan biri ayağından yaralanırken, korku dolu anların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
TEKNE FIRTINAYA YAKALANINCA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI
Pazar akşamı Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye Türk turistleri götüren tekne fırtınaya yakalanınca korku dolu anlar yaşandı. Yunan yetkililer tarafından çıkış izni verilen Türk yolcu gemisi 40 kilometre hıza yaklaşan Lodos fırtınası nedeniyle dalgalar arasında Çeşme'ye ulaşmaya çalıştı.
2 METRELİK DALGALAR ÖN CAMI PATLATTI, TEKNE SU ALDI
Dalgaların boyu 2 metreye yaklaşırken, bu arada ön camın üstünde bulunan tabelanın kırılıp ön camı patlattığı, daha sonra ise dalgalar nedeniyle tekneye, kırılan camdan su girdiği belirtildi. Yolcular yetkililerin uyarıları üzerine can yeleklerini giyerken çığlıklarla süren 35 dakikalık yolculuk, Çeşme limanında son buldu. Yolcu teknesinde bir kişi ayağından yaralandı.
ÖLÜMDEN DÖNÜŞ
Tehlike dolu dakikaların yaşandığı Sakız-Çeşme deniz yolculuğu esnasında vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatırken ölümden döndüklerini söyledi. 35 dakika süren yolculuğun ardından Sakız'dan dönen Türk turistler gümrükten çıkış yaptı. (Kaynak: Yeni Asır)
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Birde ülkede ekonomik kriz var derler, millet gezip tozuyor, tatil yörelerinde kilometrelerce kuyruk oluşuyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ben bu aklı anlamıyorum. herkes kendine müslüman diyor da. gerçek müslüman kurtuluşa erdiğini asla düşünmeden canla başla çalışırCevap Yaz Yayından Kaldır
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O gemiyle adayami gidilir fırtınaya batar böyle gemilerle gitmek hatadirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Korkan Yüce Yaratan dan korksun. Başka hiç bir şeyden korkmaya gerek yok. Firavunun orduları da Denize bir daldılar Peygamberlerini öldürecekti. Yani ''MUSA as. ''Fravunun ''ŞERRİNDEN''korunmak için kurtulmaya çalışırken Yüce Yarat an Ya MUSA dedi asanı denize vur dedi asasını denize vurması ile deniz ikiye bölündü. Musa as. ve sahabeleri kurtuldu . Denizi böyle açık gören Musa as. ve ''ALLAH''düşmanı Fravun denize bir daldı dalması ile denizin onu ve yandaşlarını yutması bir oldu. ''HELAK'' olup gittiCevap Yaz Yayından Kaldır
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GEMİDEKİ ATAİSTLER NE İMANA GELMİŞLERDİR ŞİMDİ. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır