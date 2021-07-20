Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu
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Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu - Haberler | Güncel

İZMİR'in gözde tatil merkezi Çeşme'deki plajlar, Kurban Bayramı'nın ilk günü tatilcilerle doldu.

İZMİR'in gözde tatil merkezi Çeşme'deki plajlar, Kurban Bayramı'nın ilk günü tatilcilerle doldu.

9 günlük bayram tatilinde otellerde yüzde 100 doluluğa ulaşılan Çeşme'nin plajları, ilk günden kalabalıklaştı. Bazı tatilciler, denize girerkenler, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Fransa'dan tatile gelen Gülnihal Aslan (47), "İlk önce Özdere, Gümüldür'e gittik. 5 gün orada kaldık sonra Alaçatı'ya geldik. Çeşme'ye gelmişken Ilıca Plajı'nı da görmek istedik. Çok güzel. Biz önceden Antalya'ya tatil amaçlı gidiyorduk. Bu kez İzmir'e gelmek istedik. İzmir'in havası çok güzel, denizi çok güzel. Türkiye'yi çok seviyoruz. Fransa'da yaşıyoruz ama Türkiye'ye gelmeden yapamıyoruz" diye konuştu. İzmir Menemen'den ailesiyle birlikte tatil için Çeşme'ye gelen Suat Kuran (45) ise "İzmir Menemen'den geldik, koronavirüs sürecinde kronik hastalığım devam ettiği için 9 ay boyunca hiç evden çıkmadım. Çeşme tatili bana bir hediye, ödül oldu. Umarım koronavirüsten bir an önce kurtuluruz ve artık rahat bir nefes alırız" dedi. 


Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu
Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu
Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu
Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu
Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu
Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu
Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu
Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu
Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu
Çeşme plajlarında bayram yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu

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