Çeşme'de alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşme'de alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çeşme'de alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinin Reisdere Mahallesi'nde, alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada Mehmet Kayaaltı bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinin Reisdere Mahallesi'nde, alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada Mehmet Kayaaltı bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Mehmet Kayaaltı ile D.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Mehmet Kayaaltı bıçakla kalbinden yaralanarak hayatını kaybetti. Kayaaltı'nı bıçakladığı iddia edilen D.A. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, inşaat işleriyle uğraştığı öğrenilen Mehmet Kayaaltı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Kayaaltı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kayaaltı'nı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen D.A.'yı olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. - İZMİR

Çeşme'de alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

Çeşme'de alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

Çeşme'de alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

 Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan şahıs, uyuyan kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü

Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan şahıs, uyuyan kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü

 İzmir'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

İzmir'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Fuat Oktay Süleyman Soylu
Magazin Ferhan Şensoy Beren Saat Vildan Atasever
Spor Rıza Çalımbay Fatih Terim Ozan Tufan
Tüm Haberler Güzel Sözler Gazeteler Hava Durumu Sergen Yalçın Miralem Pjanic
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çeşme'de alacak verecek kavgasında 1 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:17:46. #1.11#