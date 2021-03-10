Çeşme'de 88 arsa satışa çıkarıldı
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Çeşme'de 88 arsa satışa çıkarıldı

10.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:46
Çeşme'de 88 arsa satışa çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin turizm cenneti Çeşme'de toplam 88 arsayı satışa çıkardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin turizm cenneti Çeşme'de toplam 88 arsayı satışa çıkardı.

Çeşme'nin; Dalyan, Musalla, 16 Eylül ve Ovacık Mahallesi'ndeki 80 bin metrekareyi aşan arsalar, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeli olarak alınabilecek. Arsaların tahmini toplam bedeli 150 milyon lira olarak açıklanırken, satışlar için 23 Mart 2021 Salı günü saat 11.00'e kadar teklif verilebilecek.

Dalyan Mahallesi'ndeki 8 arsanın tercihli turizm ve konut, 1 arsanın ticaret alanında, Ovacık Mahallesi'ndeki 2 arsanın ise ticaret alanında olduğu belirtilen duyuruda, diğer arsaların konut alanında kaldığı kaydedildi. Yapılan duyuruda, 354 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan arsaların mevcut durumlarıyla satılacağı, teslim alma hükümlülüğünün alıcıya ait olduğu belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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