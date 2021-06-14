Çeşme'de 7/24 güvenlik

Türkiye'nin en gözde tatil destinasyonlarından biri olan Çeşme'de yaz sezonunun başlaması ile birlikte güvenlik önlemleri de arttırıldı.

Çeşme'nin giriş kapıları olan Çeşme ve Alaçatı gişeleri ile eski yoldan ilçeye giriş noktalarında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 7/24 saat esasına göre kontrollere başladı.

Bunun yanı sıra otel, beach club, eğlence merkezleri ve restoran işletmecileri ile toplantılar düzenlenerek suç ve suç unsuru oluşturabilecek yapılara karşı bazı uyarılarda bulunuldu.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 400 kişilik personel, Olay Yeri İnceleme, Trafik, Narkotik, Organize Suçlar, Asayiş ve Çevik Kuvvet bünyesinde görev yapıyor. Ayrıca Ilıca Plajı'nda iki Atlı Polis Grubu ve Köpekli Polisler de görev yapmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler