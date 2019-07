Çeşme'de 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden iki şişme botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 58 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Çeşme açıklarında devriye görevi yapan TCSG 902 Sahil Güvenlik botu, Ildır Körfezi ve Karaabdullah Burnu açıklarında sabaha karşı iki şişme bota müdahale ederek durdurdu. Şişme botlardaki Suriye, Yemen, Somali ve Filistin uyruklu 58 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. Çeşme iskelesindeki çadıra alınan göçmenlerin arasındaki Yemenli 2 aylık Hanzade bebek en küçük umut yolcusu olarak kaydedilirken, 2 çocuklu bir babanın bir çocuğuna şişme can yeleği giydirmesi, diğer çocuğu için de başka bir can yeleğini şişirmesi dikkat çekti. İskeledeki işlemlerinin ardından göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından erzak paketleri dağıtıldı. Otobüsle İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenlerin kayıt işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA