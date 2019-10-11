Çeşme'de 56 göçmen yakalandı

11.10.2019 10:50

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri, Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 50 Afgan, 6 Filistinli vatandaş olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçmasını organize ettiği şüphesiyle Y.Ö. isimli şahsı yakaladı.

Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

(İsmail Hakkı Ergün/İHA)

Kaynak: İHA