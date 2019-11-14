Çeşme'de 44 kaçak göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Çeşme'de 44 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çeşme'de 44 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinden, lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kaçak göçmen yakalandı.

14.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:05
Çeşme'de 44 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in ilçesinden, lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 05.00'te gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarında lastik botta bir grup kaçak olduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 34'ü Suriye, 10'u Filistin uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 7'si kadın, 23'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et