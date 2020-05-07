Çeşme'de 4 ayda 2 milyon lira trafik cezası
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Çeşme'de 4 ayda 2 milyon lira trafik cezası

Çeşme'de 4 ayda 2 milyon lira trafik cezası
07.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:37

İzmir'in Çeşme ilçesinde, ocak ayı başından bu yana geçen 4 aylık sürede Çeşme Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik polislerince 2 milyon 42 bin 912 lira trafik cezası kesildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, ocak ayı başından bu yana geçen 4 aylık sürede Çeşme Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik polislerince 2 milyon 42 bin 912 lira trafik cezası kesildi.

Her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle, Çeşme Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik polisleri Çeşme'nin değişik yerlerine trafik kurallarını hatırlatan afişler astı. Dolmuş duraklarına asılan afişlerde, trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekildi.

Öte yandan Çeşme'nin 4 aylık trafik raporu belli oldu. Edinilen bilgiye göre, ocak ayının başından bu yana geçen 4 aylık sürede trafik polisleri, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 3 bin 893 trafik cezası yazdı, 2 milyon 42 bin 912 lira para cezası kesti. Aynı süre içerisinde 142 kişinin sürücü belgesine el konulurken, 136 araç da trafikten men edildi. 4 aylık süre içerisinde Çeşme'de 1 ölümlü trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 17 yaralanmalı trafik kazasında da 18 kişi yaralandı ve 50 maddi hasarlı kaza meydana geldi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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