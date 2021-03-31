Çeşme'de 37 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çeşme'de 37 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel
Çeşme'de 37 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 12.40 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerce, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Çeşme'de 37 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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