Çeşme'de 300 polis yılbaşı mesaisinde
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Çeşme'de 300 polis yılbaşı mesaisinde

31.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:30
Çeşme'de 300 polis yılbaşı mesaisinde

İZMİR'in Çeşme ilçesinde 300'ü aşkın polis ekibi, yılbaşı gecesi ilçedeki asayişi sağlamak için görev yapıyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde 300'ü aşkın polis ekibi, yılbaşı gecesi ilçedeki asayişi sağlamak için görev yapıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Çeşme'de de emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Emniyet binasına gelerek personelin yeni yılını kutlayan Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, "Çeşme'nin güvenliğini sağlamak boynumuzun borcu. Sabah saatlerine kadar insanlar evlerinde olacaklar ama olası taşkınlıklara ve kısıtlamayı delenlere anında mücadele edeceğiz. Sabah saatlerine kadar ben de dahil olmak üzere asayişi hep beraber sağlayacağız. Evlerde, villalarda veya özel mülklerde adli vaka, kavga veya parti şeklinde toplanma, pandemiye aykırı bilgi ihbar aldığımızda anında müdahale edeceğiz. Asayişi bozmaya yönelik hiçbir harekete izin vermeyeceğiz" dedi. Ekipler, ardından görev bölgelerinde mesaiye başladı.


Çeşme'de 300 polis yılbaşı mesaisinde
Çeşme'de 300 polis yılbaşı mesaisinde
Çeşme'de 300 polis yılbaşı mesaisinde
Çeşme'de 300 polis yılbaşı mesaisinde
Çeşme'de 300 polis yılbaşı mesaisinde
Çeşme'de 300 polis yılbaşı mesaisinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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