Çeşme'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

10.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:43

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 hırsızlık zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların yaşları ufak olduğu için savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, 8 Ocak Çarşamba günü Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışmada, Boyalık Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili F.Ü., Y.D. ve Y.T. adlı zanlılar yakalandı. Üç ayrı ikametten çalındığı belirlenen LCD televizyonlar ele geçirildi. Güvenlik kuvvetlerince yakalanan üç şahıs yaşları ufak oldukları için savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA