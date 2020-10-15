Çeşme'de 28 şişe etil alkol ele geçirildi
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Çeşme'de 28 şişe etil alkol ele geçirildi

15.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:30
Çeşme'de 28 şişe etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir markette sahte içki yapımında kullanılan 28 şişe etil alkol ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir markette sahte içki yapımında kullanılan 28 şişe etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Kaymakamlığının talimatı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede içki satışı yapan marketlerde denetim yaptı.

Bir marketteki denetimde sahte içki yapımında kullanılan 28 şişe etil alkol ele geçirildi.

Market sahibine para cezası verildiği ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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