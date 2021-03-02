Çeşme'de 23 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çeşme'de 23 kaçak göçmen kurtarıldı

02.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 02.03.2021 01:03
Çeşme'de 23 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Şubat saat 05.05 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Çeşme'de 23 kaçak göçmen kurtarıldı
Çeşme'de 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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