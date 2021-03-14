Çeşme'de 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çeşme'ye uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla geldiği tespit edilen 2 kişiyi yakaladı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.K. adlı zanlının, uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla Çeşme'ye geldiğini ve bir butik otelde konakladığını tespit ettiler.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 11 Mart ve 13 Mart tarihlerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda, F.K. adlı zanlı yakalandı. Zanlının üst aramasında ve konakladığı butik otel odasında yapılan arama sonucunda, metamfetamin, esrar, sentetik uyuşturucu, bong ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanan F.K. ve beraberinde yakalanan Ç.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı