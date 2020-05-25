Çeşme'de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı
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Çeşme'de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı

Çeşme'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişiyi villalarında ayaklarından vurarak yaralayan avukat, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Çeşme'de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı
25.05.2020 21:02 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:05

Çeşme'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişiyi villalarında ayaklarından vurarak yaralayan avukat, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Edinilen bilgiye göre; avukat D.A., sokağa çıkma kısıtlaması olan Ramazan Bayramı'nın birinci günü, yakınındaki villada kalan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen G.S. adlı şahsın villasına gitti. Gittiği villada, G.S. ile yeğeni E.S.'yi ayaklarından silahla yaralayan D.A. olay yerinden kaçtı.

Olay üzerine, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattılar. Ekiplerin ortak çalışması sonucunda, olayın şüphelisi D.A., kimlik kaydı yaptırmadan kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı D.A.'nın kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olduğu tespit edilen E.Ö. hakkında, suçluyu kayırma suçundan işlem yapılırken, kimlik kaydı yapmadan otelinde konaklatan S.K. hakkında da işlem yapıldı.

Zanlı D.A. hakkında da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı para cezası kesilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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