Çeşme'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Haberler
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Çeşme'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çeşme'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İzmir Çeşme'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest kalırken, 2 kişi de tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir Çeşme'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest kalırken, 2 kişi de tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi Unique bölgesinin sahil kısmında, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince, 20 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ile birlikte göçmen kaçakçısı şüphesi ile 4 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi F.Ç., C.S., O.Ö. ve H.D., Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından, bugün Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi.

Çeşme Adliyesi'nde yapılan yargılamanın ardından zanlılardan H.D. ve O.Ö. serbest kalırken, F.Ç. ve C.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Çeşme'de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

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