Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 28 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 28 sığınmacı kurtarıldı

08.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:14
Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 28 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 28 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 28 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 15 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Ekipler, ayrıca Gökçeburnu açıklarında da lastik botta bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 13 sığınmacı kıyıya ulaştırıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 28 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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