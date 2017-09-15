Çeşme CHP Mahalle Delegelerini Seçecek

İzmir'in Çeşme ilçesinde, CHP İlçe Örgütü'nün mahalle delegeleri seçimleri 19 Eylül tarihinde başlayacak.



CHP'de kongre takviminin ilk adımı olan mahalle delegeleri seçimleri, 19 Eylül Salı günü başlayacak ve 30 Eylül Cumartesi günü sona erecek.



Çeşme'nin 25 mahallesinde gerçekleştirilecek olan delege seçimlerinde 169 delege seçilecek. Belediye Başkanı ve İlçe Yöneticileri'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi ise doğal delege olacaklar.



19 Eylül tarihinde, 16 Eylül Mahallesi ve Sakarya Mahallesi delegelerinin belirlenmesiyle başlayacak olan seçimler, 30 Eylül tarihinde, Musalla Mahallesi delege seçimleri ile tamamlanacak. - İZMİR