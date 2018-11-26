Çeşme CHP Aday Adaylarını Tanıttı

CHP Çeşme İlçe Örgütü, belediye başkanı ve belediye meclisi aday adaylarını tanıttı.

CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Kani Beko ile eski milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Musa Çam'ın da katıldığı Birlik ve Dayanışma Yemeği ile aday adayları partililerle buluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Birlik ve Dayanışma Yemeği'nin açılış konuşmasını CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları yaptı. Kavasoğulları konuşmasında, aydınlık yarınların idraki, inşası ve idamesinin ancak Kuvay-ı Milliye ruhu ile mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bizler, bağımsızlığa, özgür düşünceye, çağdaş eğitime, aydınlık yarınlara inanan, bunun için topyekun savaş vermiş, emperyalizme diz çöktürmüş bir neslin evlatlarıyız. İşte bu yüzden birlikte olmamız, dayanışmamız, omuz omuza mücadelemiz anlamlıdır ve zorunludur. Son 16 yılda yaşadığımız sürecin hepimiz farkındayız. Kişisel ikballeri uğruna ülkemizi karmaşanın ve kaosun eşiğine getirmiş bir siyasi anlayışın ağır sonuçlarını yaşıyoruz. Bu bakımdan, yaklaşık dört ay sonra gerçekleştirilecek seçimler, yalnızca muhtarların, meclis üyelerinin ve belediye başkanlarının belirleneceği mahalli seçimler olmanın çok ötesinde anlam taşımaktadır" diye belirtti.

"Hiçbir kırgınlık yaşanmadan var gücümüzle çalışacağız"

Önümüzdeki yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Kavasoğulları, "Bu seçimler, var olan iktidar boşluğunu ortadan kaldırmak, ülkemizde 1920 ruhunu ve Cumhuriyet değerlerini yeniden ayağa kaldırma mücadelesidir. Çünkü andımızdan, İstiklal Marşı'mızdan, milli değerlerimizden rahatsız olanlar, hiçbir zaman Türk Ulusu'nun iktidarı olamamıştır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı, ülkemizin yarınları için tek umuttur. İlçemizde, hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ile 1999 yılından bu yana devam eden CHP iktidarını, oylarımızı arttırarak sürdürmek asli görevimizdir. Bu değerli görev için yarışan aday adayı arkadaşlarımızın her biri bizim için çok değerlidir. Çeşme'yi tanıyan, Çeşmeli'nin sorunlarını bilen, içimizden gelen aday adayı arkadaşlarımızla, Çeşmemiz'in daha güzel yarınlara kavuşacağına inanıyoruz. Adaylarımız belirlendikten sonra hiçbir kırgınlık yaşanmadan, seçimi kazanmak için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Seçilecek Belediye Başkanımız'ın Kemalist devrimler ışığında, insan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışı ile herkesin başkanı olacağına, yüreklere dokunarak, dertlerini çözeceğine ve Çeşmemiz'i hak ettiği yere taşıyacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yerel seçimlerde başarılı olacağız"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da "Ülkemiz için, Cumhuriyet Halk Partisi saflarında, canımız pahasına mücadele edeceğiz. Çeşme için, İzmir için, ülkemiz için mücadele edeceğiz. Herkes kolayı yapabilir, ama zoru herkes yapamaz. O zoru yapmak da tarihte bize nasip oldu. Yerel seçimlerde başarılı olacağız. Bu iktidarı yıkacağız" diye konuştu.

"Ne yediğimiz değil, kimlerle bir araya geldiğimiz önemli"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da ise, "Önümüzdeki yerel seçimler çok önemli, çok kıymetli. Bugün bu yemekte ne yediğimiz çok önemli değil. Kimlerle bir araya geldiğimiz önemli. Dolayısıyla, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, birleşirsek var oluruz. Birleşe birleşe büyüyüp, CHP'yi iktidar yapmak için, bedeli ne olursa olsun, yan yana, omuz omuza, birlikte mücadele etmeye hazır olduğumuzu, bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Mevki ve makamlar gelir geçer"

Çeşme Belediye Başkan Aday Adayı ve eski milletvekili Remzi Özen ile CHP İzmir eski Milletvekili ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Musa Çam da bütün mevki ve makamların gelip geçici olduğunu ancak dostlukların sonsuza kadar devam edeceğini söyledi.

"Şiddeti nefretle kınıyorum"

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da yaptığı konuşmada, 25 Kasım'ın Dünya Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü'nü hatırlattı. Dalgıç kadına karşı her türlü şiddete, psikolojik, fiziki şiddete karşı olduğunu, sadece kadına değil, tüm insanlara, hayvanlara ve doğamıza karşı şiddeti nefretle kınadığını belirterek, önümüzdeki yerel seçim için aday adayı olanlara başarılar diledi.

Aday adayları el ele tutuştular

Yapılan konuşmaların ardından, Belediye Meclis aday adaylığı için başvuran 48 kişi partililere tanıtıldı. Çeşme Belediye Başkan aday adaylığı için başvuran Muhittin Dalgıç, M. Ekrem Oran, Onur Saatli, Gülseli Saatli, Nükhet Akyıldız, Hakkı Berksu, Mehmet Görgün, Nedim Gümüş ve Remzi Özen sahneye davet edildi. Belediye Başkan aday adayları, sahnede el ele tutuşarak, birlik ve beraberlik içinde olduklarını gösterirken, aday adaylarından Hakan Dalokay ile Nilüfer Etkin'in yemeğe katılmamaları dikkat çekti.

CHP İlçe Örgütü'nün düzenlediği Birlik ve Dayanışma Yemeği, dans ve oyunlarla gecenin geç saatlerine kadar devam etti. - İZMİR