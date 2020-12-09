Çeşme Çarşısı girişlerinde korona denetimi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, çarşı girişlerine korona virüsü tedbirleri kapsamında bariyerler yerleştiren ekipler sıkı tedbirler almaya başladı.

Çeşme ilçesinde, korona virüsü önlemleri artırıldı. Çeşme Belediyesi, İnkılap Caddesi girişlerine bariyerler koyarak, korona virüsü önlemleri çerçevesinde denetimler yapmaya başladı. Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, maskelerin kurallara uygun takılması ve sosyal mesafe kontrol edildi. Ayrıca ekipler, caddede sigara içilmemesine de izin vermedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı