Çeşme Belediyespor'un genel kurulu 26 Mart'ta
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Çeşme Belediyespor'un genel kurulu 26 Mart'ta

10.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:41
Çeşme Belediyespor'un genel kurulu 26 Mart'ta

Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği genel kurul toplantısının, 26 Mart Cuma günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği genel kurul toplantısının, 26 Mart Cuma günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Pandemi önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle ertelenen genel kurul toplantılarına, "kontrollü normalleşme" dönemine girilmesiyle sınırlı katılım şartı ile izin verildi.

Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği de, ertelenen genel kurul toplantısını gerçekleştirmek için harekete geçerek, genel kurulu 26 Mart Cuma günü saat 17.00'de Çakabey Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdi. Çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurulun bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacağı açıklandı.

Dernek organlarının ve ASKF delegelerinin seçiminin yapılacağı genel kurul toplantısında, mevcut başkan Şerif Gün'ün aday olmayacağı, Hüseyin Gültekin'in başkan adayı olacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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