Çeşme Belediyespor Sezonu Açtı

Çeşme Belediyespor, 2017-2018 sezonu için top başı yaparken, Belediyespor'un açtığı Yaz Spor Okulları'nın da kapanış ve sertifika töreni gerçekleştirildi.



Transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çeşme Belediyespor'un sezon açılışı ve Yaz Spor Okulları'nın kapanış törenine Çeşme Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Hakkı Kocakara, eski sporcular, öğrenciler ve velileri katıldılar.



"Her yaşta insanımıza spor yaptırmak istiyoruz"



Çeşme Belediyespor Başkanı Şerif Gün yeni sezonun heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Çeşme Belediyespor Yaz Spor Okulları kapanış töreni ve A takım sezon açılış töreninde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Satranç, Dans, Zumba, Cimnastik, Voleybol ve Futbol branşlarında çocuklarımızın yaz tatilinde iyi bir eğitim almalarını sağlamak için Yaz Spor Okulları'nı düzenledik. 3 Temmuz-8 Eylül tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz bu okullarda inanıyorum ki, çocuklarımız çok güzel zaman geçirdiler. Bu olanakları bize sağlayan Çeşme Belediye Başkanımıza, belediyemizin bütün birimlerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çeşme Belediyespor olarak ilçemizde bulunan kadın erkek her yaşta insanımıza spor yaptırmak istiyoruz. Onları sporla buluşturmak istiyoruz. Bunun için tesislerimizi yenileyerek herkesin faydalanabileceği konuma getirdik. Burada öğrencilerimizin velilerine de çok teşekkür etmek istiyorum. Yaz sıcağında çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Çeşme Belediyespor'un taraftarlarını da bu yıl da yanımızda görmek istiyoruz. Bizim en büyük destekçimiz sizlersiniz. Yeni başlayacak eğitim öğretim yılında tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Öte yandan 1984 - 2002 yılları arasında Kulüp Müdürlüğü görevinde bulunan Feyzi Ergun da ilerlemiş yaşına karşın sezon açılış törenine katıldı. Tören için hazırlanan topların sıralandığı masanın arkasında bir hatıra fotoğrafı çektiren Feyzi Ergun, A takıma yeni sezonda başarılar diledi.



Çeşme Kartalları Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mesut Karaca da, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün'e, üzerinde adının yazılı olduğu Beşiktaş forması ve atkısı hediye etti. Mesut Karaca, yeni sezonda Çeşme Belediyespor'a başarılar diledi.



Sezon açılış töreninin tamamlanmasının ardından, Çeşme Belediyespor A takımı, Ceyhan Altınyıldız Spor takımı ile bir hazırlık maçı yaptı. Oldukça çekişmeli geçen hazırlık maçı 2-2 berabere sonuçlandı. - İZMİR