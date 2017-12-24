Çeşme Belediyespor, 2017'yi Namağlup Lider Bitirdi

Çeşme Belediyespor, evinde konul ettiği Güraltayspor'u 1-0 mağlup ederek, ligin ilk yarısını namağlup lider olarak bitirdi.



Ligin ilk yarısının son maçında karşılaştığı Güraltayspor karşısında etkili bir futbol oynayan Çeşme Belediyespor da, rakibi de buldukları gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Maçın tek golü, uzatma dakikalarında Çeşme Belediyespor oyuncusu Yılmaz'ın ayağından geldi. Uzatma dakikalarında gelen gol, Çeşme Belediyespor'un 3 puan alarak, 29 puanla ligin ilk yarısını lider bitirmesini sağladı. Çeşme Belediyespor futbolcuları maçın son düdüğünün çalmasının ardından taraftarının çağrısına uyarak tribünlerdeki ve tribünün karşısındaki taraftarlarını selamladı.



"Maçın 12. adamı taraftardır"



Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, yeni yıla namağlup lider olarak girecek olmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Bizi rahatlatan ve ligin ikinci yarısına rahat başlamamıza neden olacak bir maç oldu. Güraltayspor iyi bir takım. İyi pas yapan bir takım. Ona rağmen biz çok iyi oynadık. Daha önce de söylediğim gibi, futbol keyfi veren 2-3 maç olmuştu. Bugün oynadığımız futbol, onlardan daha fazla keyif verdi. İnşallah ligin ikinci yarısında da futbol keyfi veren maçlar izleriz. Oyun olarak da, sonuç olarak da mükemmel bir maç oldu. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Soğuk havaya rağmen taraftarımız maça geldi ama biz daha fazla taraftarımızı maçlarımıza bekliyoruz. Futbolcularımız da bunu arzu ediyor. İkinci yarıda, coşkulu bir taraftar desteği bekliyoruz. Şampiyonluğa oynayan bir takımın en büyük destekçisi taraftarıdır. Maçın 12. adamı taraftardır. Bu takım, onlar için var. Maçlar da keyif vermeye başladı. Ligin lider takımı Çeşme Belediyespor'u gelip izlesinler" çağrısında bulundu.



"Liderliğimizi sürdürüp, üst lige çıkmalıyız"



Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Malik Gençalp de Kulüp Başkanı Şerif Gün'ün değerlendirmelerine katıldığını vurgulayarak, "Biz, yönetim kurulumuzla birlikte, teknik kadro olarak, son derece ciddi çalışıyoruz. Yönetim, sezon başında bize iyi bir takım verdi. Genç oyunculardan kurulu bir takımımız var. Onları yavaş yavaş antere ederek, oyunsal formlarını biraz daha yukarı çekerek maçlara hazırladık. Lideriz, ama liderlik de çok önemli değil. Bizim hedefimiz, bu gruptan bir üst lige çıkmak. Tabi, üst lige çıkmak için de üst sıralarda olmamız gerekir. Sezon bitinceye kadar da liderliğimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Başkanımızın dediği gibi, taraftarımızdan biraz daha ilgi bekliyoruz. Bugün takımımız gerçekten çok iyi oynadı. Selçuk Efes Belediyespor maçı, Bayındırspor maçında da oyuncularımız iyi oynamışlardı. Bütün futbolcularımızın gözlerinden öpüyorum. Bütün Türkiye'nin, taraftarımızın, bütün Türk aleminin yeni yılını kutluyorum. En kötü günümüz böyle olsun diyorum. Sezon sonunda da mutlu sona ulaşıp, Bölgesel Amatör Lig'e çıkacağız" diye konuştu.



İkinci yarı maçları 7 Ocak'ta başlayacak



Öte yandan, Kuruçeşmespor ile deplasmanda karşılaşan Alaçatıspor, rakibiyle 0-0 berabere kalarak, 21 puanla lig sıralamasında beşinciliğe yükseldi. Süper Amatör Lig Beyaz Grup maçlarının ikinci yarısı, 7 Ocak Pazar günü başlayacak. Çeşme Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında, saat 13.00'te, kendi sahasında Gaziemir Gençlik ile karşılaşacak. Alaçatıspor ise deplasmanda, Balçova Belediye Termal ile mücadele edecek. - İZMİR