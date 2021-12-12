Çeşme Belediyespor 15 puanla lider

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Gaziemir Gençlik'i 3-2 yenerek, 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Yağmurlu havada ve ağır sahada oynanan maçta, Çeşme Belediyespor, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Gaziemir Gençlik, bulduğu 2 penaltıyı da gole çevirerek skoru 2-2 yapsa da, Çeşme Belediyespor bulduğu golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Maçın ardından açıklama yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Gültekin, "Çok zorlu, hava şartlarının uygun olmadığı bir ortamda maçımızı oynadık. Teknik ekibimizin idaresi ve futbolcularımızın üstün gayretiyle bize kazandırdıkları galibiyet için teşekkür ediyorum. Kazandığımız 3 puanla grup lideri olduk. 2 puan arkamızda Menderes var. At başı olacak takımlar aşağı yukarı ortaya çıktı. Çeşme Belediyespor, Menderes ve Gaziemir Gençlik'ten ikisi Play-Off oynar. Belediye Başkanımız Ekrem Oran, bu maçta da bize destek verdi. Taraftarımızla, esnafımızla, Çeşme halkımızla birlikte, kol kola, önce ilk ikiye, sonra da Play-Off'u geçerek BAL'a çıkmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki hafta sonu Menderes ile oynayacağımız deplasman maçı ilk yarıyı tamamlayacağız" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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