Çeşme Belediyesi'nden kadınlara çiçek fidanı
Çeşme Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, kadınlara çiçek fidanı verdi.
08.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:10
Çeşme Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, kadınlara çiçek fidanı verdi.
Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çeşme Pazarı'nda, kadınlara, mevsim çiçekleri fidanları dağıttı.
Çeşme Pazarı'na alışverişe gelen kadınlar, belediye ekiplerinin kendilerine uzattıkları çiçek fidanlarını alırken, memnuniyetlerini ifade ettiler. - İZMİR
Kaynak: İHA