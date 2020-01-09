Çeşme Bazlama Kahvaltı kapısını hayvan dostlarınıza da açtı

09.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:41

Evcil hayvan sahiplerinin en büyük sıkıntılarından biri, minik dostlarıyla birlikte gidebilecekleri mekan sayısının az olması. Hem karınları hem gönülleri doyuran, hayvan dostu mekan Çeşme Bazlama Kahvaltı, dostlarınızdan ayrılmanıza izin vermiyor ve evcil dostlarınızla da sosyalleşebileceğiniz bir ortam sunuyor.

& ;Her sabah kapılarını "doymadan kalkmak yasak" sloganıyla açan Çeşme Bazlama Kahvaltı, evcil hayvanlarıyla sadece yürüyüşlerde değil, özel anlarında da birlikte olmak isteyenlere kapılarını açıyor.& ;