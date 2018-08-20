Çeşme, Bayramda Nüfusunun 25 Katı Misafir Ağırlıyor, Bodrum'da Adım Atacak Yer Yok

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, Kurban Bayramı dolayısıyla Çeşme'nin nüfusunun 25 katı misafir ağırladıklarını söyledi. Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise adeta adım atacak yer kalmadı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 164 bin 158 kişi olan ilçe nüfusunun gelen tatilcilerle birlikte 2 milyona yaklaştığını açıkladı.

YERLİ TURİST ÇOK FAZLA

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz sezonunda Ege Bölgesi'nde Çeşme'nin özellikle yerli turistin en fazla rağbet ettiği turizm destinasyonu olduğunu belirtti.

NÜFUSUNUN 25 KATI TURİST

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla önceden rezervasyon yapan konuklarını ağırladıklarını dile getiren Demir, "Otellerimiz bayram tatilinden bir ay önce doluluğa ulaştı. Bayram süresince Çeşme'nin 1 milyon kişiye misafirperverlik yapacağını ümit ediyoruz. Çeşme'nin nüfusu 41 bin civarında bu nüfusun 25 katı kadar ziyaretçi kabul ediyor." dedi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Demir, ilçeye giriş yapan tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle özellikle cumartesi günü İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiğin durma noktasına geldiğini bu nedenle misafirlerin konaklayacakları mekanlara ulaşmakta güçlük çektiğini ifade etti.

"TURİSTLERE ÇEŞME'Yİ SEVDİREREK TEKRAR GELMELERİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Yerli ve yabancı turistlerin ilçelerine gösterdiği rağbetten dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Demir, şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı'nda Çeşme'ye 360 bin araç otoyoldan giriş yapmış. Bu 800 bin kişiye tekabül ediyor. Bu bayram 1 milyon kişi ağırlamak kolay değil, amacımız Çeşme'ye daha çok insanın gelmesi değil, bu gelenlerin her şekilde Çeşme'ye tekrar tekrar gelmeleri ve onlara Çeşme'yi sevdirmek istiyoruz. "Air Arabiya" İzmir'e haftada 3 sefer yapmaya başladı. Bağlantı uçuşlarıyla İzmir'e Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere, Çin, Malezya, Nepal'den, Kazakistan ve Rusya'dan gelen yabancı turistleri görmeye başladık."

"2023 HEDEFİ YAKALANACAK"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler de uzun bayram tatilinin turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü bildirdi.

İşler, yaptığı açıklamada, 2018'de 40 milyon turist hedefine yaklaşıldığını, "2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir." hedefinin yakalanacağını kaydetti.

Ege'deki konaklama alanlarının yüzde 100 doluluk oranını yakaladığını ifade eden İşler, şunları aktardı:

"Kuzeyden güneye, pansiyonlar ve butik otellerden beş yıldızlı otellere Ege'deki turistik tesisler yüzde 100 doluluk oranını yakaladı. Dokuz günlük tatilde 5 milyon kişinin seyahat edeceğini, ekonomiye 9 milyar liralık canlılık katacağını tahmin ediyoruz. Yerli turistin tatil için önceliği yine yurt içi özellikle Ege oldu."

"HER SENE ÇEŞME'YE GELİYORUM"

Tatil için Fransa'dan Türkiye'ye gelen 49 yaşındaki Veronique Gökgürler, Çeşme'yi çok sevdiğini, her yaz tatil için ilçeye geldiğini söyledi.

Gökgürler, "Çeşmeyi çok özledim, birbirinden güzel kumsalları ve restoranları var. Artık buraya gelmeye alıştım. Alaçatı güzel, bol bol dolaşıyoruz." dedi.

Tatili annesiyle gelen 21 yaşındaki Claire Gökgürler de Çeşme'de huzur bulduğunu belirterek, Fransa'daki arkadaşlarını Türkiye'ye tatil yapmaya davet ettiğini dile getirdi.

TATİLCİLERİN GÖZDESİ ALAÇATI

Hava sıcaklığının 35 dereceyi ulaştığı ilçede vatandaşlar gündüzleri plajlarda ve havuzlarda serinlerken, akşamları da ilçenin tarihi mekanlarında gezmeyi tercih ediyor.

Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden birisi de Alaçatı Mahallesi oldu. Yoğun ilgi nedeniyle mahallenin girişinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Beldenin simgelerinden biri olan yel değirmenlerini gezen tatilciler, güneşin batışını izleyip fotoğraf çekiyor.

BODRUM'UN NÜFUSU TATİLCİLERLE 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Ege Bölgesi'nin en gözde turizm yerlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenler nedeniyle ilçede adeta adım atacak yer kalmadı. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, 164 bin 158 kişi olan ilçe nüfusunun gelen tatilcilerle birlikte 2 milyona yaklaştığını söyledi.

PLAJLAR VE HAVUZLAR TAMAMEN DOLU

Kurban Bayramı'nda dokuz günlük tatil nedeniyle yurdun dört bir tarafından Bodrum'a akın akın gelen yerli turistler, tesisleri doldurdu. Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerdeki birçok gurbetçi vatandaş da Bodrum'u tercih etti. 40 dereceye varan hava, 21 derece ise deniz suyu sıcaklığının olduğu ilçede, plajlar ve havuz başları tamamen doldu. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası plajlarında yer kalmadı. Denize giren, güneşlenen ya da su sporları yapan tatilciler, doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

DENİZ İÇİNE MASA KONDU

Şehir merkezindeki plajlarda yer bulamayanlar ise araçlarla Torba, Bitez, Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerindeki plajlara yöneldi. Bazı tatilciler ise günübirlik tekne turuna çıkarak, mavi yolculuğun keyfini yaşadı. Bazı kafeteryalar sıcaktan bunalanları serinleşmek için deniz içine masa koydu. Denizin üzerinde konan masalarda oturanlar bir yandan soğuk içeceklerini yudumlarken diğer yandan ayaklarını denize sokarak serinleme imkanı buldu.

"24 SAAT ALARMDAYIZ"

Amsterdam'da yaşayan, evli ve 1 çocuk babası, elektrik teknisyeni Mehmet Güneri (35), "Her bayram Akdeniz'e giderdik. Bu kez tercihimiz Hollandalı arkadaşlarımızla Bodrum oldu. İyi ki gelmişiz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, "Sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerden değil yurdun dört bir yanından tatilcilerimiz var. Anadolu'dan gelen yerli halkımız Bodrum'u, bizleri yalnız bırakmadı. Tüm ekiplerimizle emniyet güçlerimizle seferber olduk. 24 saat alarma geçtik. İlçenin nüfusu şu anda 2 milyona yaklaştı" dedi.