Çeşme Basketbol, federasyon kupasının ikinci maçını kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşme Basketbol, federasyon kupasının ikinci maçını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çeşme Basketbol, federasyon kupasının ikinci maçını kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2021-2022 sezonu federasyon kupasının ilk maçında, Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımını 83-66 yenen Çeşme Basketbol, Antalya Güneşi karşısında 69-64'lük skorla mağlup oldu.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2021-2022 sezonu federasyon kupasının ilk maçında, Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımını 83-66 yenen Çeşme Basketbol, Antalya Güneşi karşısında 69-64'lük skorla mağlup oldu.

Ankara Spor Salonu'nda dün başlayan federasyon kupası maçları devam ediyor. A Grubu'nda yer alan ve ilk maçını kazanan Çeşme Basketbol, Antalya Güneşi takımıyla karşı karşıya geldi. Çeşme Basketbol bu maçı 69-64'lük skorla kaybetti.

Çeşme Basketbol, yarın oynayacağı son grup maçında Karşıyaka Çarşı Koleji ile karşılaşacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Stefan Kuntz Alex Teixeira Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çeşme Basketbol, federasyon kupasının ikinci maçını kaybetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 18:34:39. #1.17#