Çeşme Basket yeni sezon için kadrosunu yeniledi
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Çeşme Basket yeni sezon için kadrosunu yeniledi

Çeşme Basket yeni sezon için kadrosunu yeniledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çeşme Basket, 2021-2022 sezonu için kadrosunu yeniledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çeşme Basket, 2021-2022 sezonu için kadrosunu yeniledi.

Geçtiğimiz yıl kurulan ve 2020-2021 sezonunda ligi 43 puanla 7'nci sırada tamamlayarak Play-Off oynama hakkı kazanan Çeşme Basket, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile yaptığı son maçını kazanamayarak sezonu kapatmıştı. Yeni kurulmasına ve kısıtlı olanaklara karşın sezonu başarıyla kapatan Çeşme Basket, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Eski oyuncuları; Gizem Kumandanoğlu, Günesh Denise Karaoğlan, Beylem İlba ve Seda Tabakçı ile yeniden anlaşma sağlayan Çeşme Basket, Pelin Küccük, Maria Gültekin, Aze Otman, Nisa ince, Derya Kavak, Kübra İpek ve Amerikalı oyuncu Britany Miller ile anlaşarak yeni sezonun kadrosunu oluşturdu.

Çeşme Basket Koçu Kemal Karakurt, 1 oyuncu daha transfer ederek kadroyu tamamlayacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz sezonu, yeni kurulmuş olmamıza ve kısıtlı bütçemize rağmen 7'nci sırada tamamladık ve Play-Off hedefimizi tutturduk. Play-Off maçlarında ise son dakikalarda kaybettik. Artık yeni sezona hazırlanıyoruz. Yeni sezon için 4 oyuncumuzla yeniden anlaşma sağladık. Yenilenmiş kadromuzla yeni sezonda hedefimiz, geçtiğimiz sezonun üzerine çıkarak, şampiyonluğa oynamak. Antrenmanlarımıza 1 Eylül'de başlayacağız. 2021-2022 sezonu da 26 Eylül tarihinde başlayacak" diye konuştu. - İZMİR

Çeşme Basket yeni sezon için kadrosunu yeniledi
Çeşme Basket yeni sezon için kadrosunu yeniledi
Çeşme Basket yeni sezon için kadrosunu yeniledi
Çeşme Basket yeni sezon için kadrosunu yeniledi
Çeşme Basket yeni sezon için kadrosunu yeniledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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