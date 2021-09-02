Çeşme Basket, sezonu açtı
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Çeşme Basket, sezonu açtı

Çeşme Basket, sezonu açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve 2021-2022 sezonu için güçlü bir kadro kuran Çeşme Basket, 1 Eylül'de çalışmalarına başlayarak sezonu açtı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve 2021-2022 sezonu için güçlü bir kadro kuran Çeşme Basket, 1 Eylül'de çalışmalarına başlayarak sezonu açtı.

Geçtiğimiz yıl kurulan ve kısıtlı olanaklara karşın 2020-2021 sezonunu başarıyla kapatan Çeşme Basket, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Çeşme Basket; Kübra Yigit, Derya Kavak, Nisa İnce, Aze Otman, Gizem Kumandanoğlu, Gunesh Denise Karaoğlan, Maria Gültekin, Deniz Çolakoğlu, Britany Miller, Gizem Kazalı, Beylem İlba ve Dilara Tongar'dan oluşan kadrosuyla yeni sezonda mücadele edecek.

"İlk hedefimiz Türkiye Kupası ve ardından TKBL şampiyonluğu"

Yeni sezon ile ilgili bir açıklama yapan Çeşme Basket Koçu Kemal Karakurt, "Çeşme Basket olarak bu seneki hedefimiz, hem kulübümüzü hem de ilçemizi süper lige taşımak. Geçen yıl ilk senemiz olmasına rağmen yarı finalin kapısından döndük. Geçen seneki kadromuzdan 3 oyuncumuzu takımda tuttuk. Eksik gördüğümüz pozisyonlara da bizim basketbol anlayışımıza uygun sporcularla anlaştık. 1 Eylül'de sezonu açtık. 3 Eylül itibariyle yabancı oyuncumuz da takımla beraber çalışmalara başlıyor. Tüm staff ve oyuncu grubu olarak ilk hedefimiz Türkiye Kupası ve ardından TKBL şampiyonluğu. Tüm ilçenin buna olan inancı ve desteği de bizi oldukça mutlu ediyor" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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