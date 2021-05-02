Çeşme Basket, Fenerbahçe Gelişim'e mağlup oldu
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Çeşme Basket, Fenerbahçe Gelişim'e mağlup oldu

Çeşme Basket, Fenerbahçe Gelişim'e mağlup oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çeşme Basket, İstanbul'da karşılaştığı Fenerbahçe Gelişim maçından 72-69 mağlup ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çeşme Basket, İstanbul'da karşılaştığı Fenerbahçe Gelişim maçından 72-69 mağlup ayrıldı.

Çeşme Basket, ligin son maçında İstanbul'da Fenerbahçe Gelişim ile karşılaştı. 9 takımın çıkacağı Play-Off'a kalmayı daha önce garantileyen Çeşme Basket, 43 puanla ligi 7'nci sırada tamamladı. Fenerbahçe Gelişim ise 42 sayı ile Çeşme Basket'in ardından 8'nci sırada yer aldı. Sezon başında sınırlı bütçe ile kurulan ve hedeflediği Play-Off'a kalmayı başaran Çeşme Basket, ligin son maçında karşılaştığı Fenerbahçe Gelişim karşısında dört periyotta da 3 sayı farkla geride kalarak maçı 3 sayı farkla kaybetti. İlk periyotta Fenerbahçe Gelişim 16-13 ile öne geçerken, ikinci periyotta da 3 sayılık farkı koruyarak ilk yarıyı 36-33 önde kapattı. İkinci yarıda, üçüncü periyodu 52-49 önde kapatan Fenerbahçe Gelişim, dördüncü periyotta da 3 sayılık farkı koruyarak, maçı 72-69'luk skorla kazandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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