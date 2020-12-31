Çeşme açıklarında sürüklenen lastik bottaki 6 sığınmacı kurtarıldı
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Çeşme açıklarında sürüklenen lastik bottaki 6 sığınmacı kurtarıldı

31.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:08
Çeşme açıklarında sürüklenen lastik bottaki 6 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botla sürüklenen 6 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botla sürüklenen 6 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bottaki bir grup sığınmacı yardım talebinde bulundu.

Harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi, hava şartları nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 6 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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