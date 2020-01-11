Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 8'i çocuk en az 11 kişi öldü
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Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 8'i çocuk en az 11 kişi öldü

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

11.01.2020 23:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:37
Çeşme açıklarında göçmen teknesi battı: 8'i çocuk en az 11 kişi öldü

'in ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.


Cumartesi günü akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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