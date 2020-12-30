Çeşme açıklarında gemide 187 sığınmacı yakalandı
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Çeşme açıklarında gemide 187 sığınmacı yakalandı

30.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:08
Çeşme açıklarında gemide 187 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir gemide 187 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçiş organize ettikleri iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir gemide 187 sığınmacı yakalandı, yasa dışı geçiş organize ettikleri iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında bir ticari gemiye operasyon düzenledi.

Operasyonda İtalya'ya gideceği belirtilen gemideki 187 sığınmacı ile yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Çeşme İskelesi'ne getirilen sığınmacıların işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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