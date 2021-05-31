Çeşme açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çeşme açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı

Çeşme açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 15.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, ekipler bugün saat 01.05 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 29 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Çeşme açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarında 74 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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