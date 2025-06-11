Çeşme Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çeşme Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Göçmenlerin Avrupa'ya geçiş yapmak amacıyla yasa dışı yollarla denize açıldığı tahmin ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

10 Haziran saat 04.35 sıralarında, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen ve içerisinde 1'i çocuk 42 düzensiz göçmen bulunan lastik bottan yardım çağrısı alınmasının ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-30 botu hızla bölgeye yönlendirildi. Yapılan müdahalede, göçmenler kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı.

Avrupa'ya geçiş yapmak amacıyla yasa dışı yollarla denize açıldıkları tahmin edilen Eritre, Sudan, Etiyopya, Yemen, Somali asıllı göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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