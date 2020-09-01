Çeşme açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çeşme açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çeşme açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
01.09.2020 17:48 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:53

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 1 Eylül saat 02.11 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Donald Trump Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Lionel Messi Malcolm Thomas Enner Valencia Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Eylül Adana Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Çeşme açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 17:56:14. #1.15#
title