Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 03.40 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılar kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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