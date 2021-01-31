Çeşme açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
31.01.2021 21:47 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:50
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki yabancı uyruklu 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki yabancı uyruklu 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çeşme açıklarındaki Süngükaya Adası'nda 3 kişinin bulunduğunu belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Çeşme'den, Yunanistan'ın Sakız adasına gitmeye çalıştıkları değerlendirilen yabancı uyruklu 3 kişi, helikopterle alınarak Çeşme'ye getirildi.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin