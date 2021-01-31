Çeşme açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çeşme açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

31.01.2021 21:47 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:50
Çeşme açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki yabancı uyruklu 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki yabancı uyruklu 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme açıklarındaki Süngükaya Adası'nda 3 kişinin bulunduğunu belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Çeşme'den, Yunanistan'ın Sakız adasına gitmeye çalıştıkları değerlendirilen yabancı uyruklu 3 kişi, helikopterle alınarak Çeşme'ye getirildi.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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