Çeşme açıklarında 26 göçmen kurtarıldı
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Çeşme açıklarında 26 göçmen kurtarıldı

Çeşme açıklarında 26 göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup göçmen olduğunu tespit etti. Göçmenlerin bulunduğu noktaya giden ekipler, 2 can salı içerisinde bulunan 26 göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

 


Çeşme açıklarında 26 göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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