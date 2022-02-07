Çeşme açıklarında 24 göçmen kurtarılırken, 50 göçmen de yakalandı - Haberler
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Çeşme açıklarında 24 göçmen kurtarılırken, 50 göçmen de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çeşme açıklarında 24 göçmen kurtarılırken, 50 göçmen de yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında Yunanistan unsurları tarafından itilen 24 düzensiz göçmeni kurtarırken, Alaçatı açıklarında da 2 ayrı şişme bottaki toplam 50 göçmen yakaladı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında Yunanistan unsurları tarafından itilen 24 düzensiz göçmeni kurtarırken, Alaçatı açıklarında da 2 ayrı şişme bottaki toplam 50 göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından geriye itildiklerini belirten şişme bottaki 24 düzensiz göçmeni Karaada önlerinde kurtardı. Sahil Güvenlik ekipleri, Alaçatı açıklarında da, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 ayrı şişme bottaki toplam 50 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

(Muhammet İsa Atagöz/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Alaçatı, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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