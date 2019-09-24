Çeşme açıklarında 155 göçmen yakalandı

24.09.2019 11:45

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan 3 ayrı lastik bot ve 1 fiber teknede, toplam 155 kaçak göçmen yakalandı.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu ekibi, dün saat 06.00 sıralarında, Çeşme açıklarında kaçak geçiş yapan göçmenleri fark etti. Durdurulan 3 ayrı lastik bot ve 1 fiber teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 155 kaçak göçmen yakalandı. Suriye, Irak, Afganistan uyruklu göçmenler kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA