Çeşme 2018'i Turizmde Artışla Kapatıyor

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çeşme, 2018'i bir önceki yıla göre artışla kapatıyor.

Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Turizm Bürosu verilerine göre, Çeşme'de, 2018 yılında, yerli turist sayısında yüzde 18 artış yaşanırken, yabancı turist sayısında ise yüzde 35 artış yaşandı.

Verilere göre, turizm belgeli ve belediye belgeli tesislerde 2017 yılında konaklayan yerli turist sayısı 727 bin 260 olurken, 2018 yılındaki sayı 858 bin 215 olarak gerçekleşti. 2017 yılında konaklayan yabancı turist sayısı da 72 bin 853 olurken, 2018 yılında konaklayan yabancı turist sayısı 98 bin 698 oldu.

2018'de toplam geceleme 2 milyon 341 bin 207

Çeşme Turizm Bürosu verilerine göre; geceleme sayılarında da ciddi artış yaşanırken, 2017 yılındaki yerli turist geceleme sayısı 1 milyon 748 bin 220 iken, 2018 yılında 2 milyon 54 bin 828'e çıktı. Yabancı turist geceleme sayısı ise 2017 yılında 271 bin 648, 2018 yılında da 286 bin 379 olarak gerçekleşti Yerli ve yabancı toplam geceleme sayısı da 2 milyon 19 bin 868'den, 2 milyon 341 bin 207'ye çıktı. Toplam geceleme sayısındaki artış, bir önceki yıla göre yüzde 16 oldu.

2018 yılındaki yatak sayısı 29 bin 331

Çeşme Turizm Bürosu'nun hazırladığı verilerde, 3 yıllık tesis ve yatak sayısındaki artış rakamlarına da yer verildi. Verilere göre; 2016 yılında 567 olan konaklama tesisi sayısı, 2017 yılında 547'ye düşerken, 2018 yılında ise 650'ye çıktı. Bu tesislerdeki yatak sayısı ise; 2016 yılında 24 bin 879, 2017 yılında 25 bin 354, 2018 yılında da 29 bin 331 oldu. Konaklama tesislerinin sayısındaki artış da bir önceki yıla göre yüzde 19 olurken, yatak sayısındaki artış ise yüzde 16 oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA