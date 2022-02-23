ÇESK sporcularının karate başarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇESK sporcularının karate başarısı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
ÇESK sporcularının karate başarısı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) karate branşında 20 madalya kazandı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) karate branşında 20 madalya kazandı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulubü (ÇESK) karate takımı,19 Şubat Cumartesi günü İzmit Hasan Gemici Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Kocaeli Okul Sporları Minikler-Küçükler- Yıldızlar Karate Şampiyonasında 6 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 20 madalya kazanarak, Çayırova'yı genel klasmanda şampiyonluğa taşıdı. ÇESK sporcuları, aralık ayından bugüne kadar 3 şampiyonada 25 altın, 22 gümüş ve 25 bronz madalya olmak üzere toplamda 72 madalya kazandı.

ÇESK, futbol branşında da başarılarını sürdürüyor. ÇESK U-18 futbol takımı Kocaeli Amatör U-18 Klasmanı G Grubu'nda güçlü rakibi Beylikbağıspor'u mağlup ederek, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Çıktığı tüm maçları kazanan mavi yeşilli ekip namağlup şekilde 1. sırada yer alıyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bronz Madalya, Cumartesi, Çayırova, Kocaeli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title