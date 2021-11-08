Çeşitli ülkelerden gelen sokak sanatçıları çizimleriyle Beyrut'a yeni bir çehre kazandırıyor

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Çeşitli ülkelerden bir grup sanatçı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un metruk ve büyük liman patlamasında hasar gören binalarına yaptıkları çizimlerle kente yeni bir çehre kazandırmak istiyor.

Beyrut'ta 1976'da patlak veren iç savaştan bu yana kapısına kilit vurulan birçok metruk bina mevcut. Bunun yanı sıra 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlaması nedeniyle birçok bina da ciddi zarar gördü.

İç savaş ve patlama nedeniyle metruk binalarla dolu Beyrut, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 20 ressam ve sokak sanatçısı için ilham kaynağı oldu.

Akdeniz'in sahil kentlerinden Beyrut'u yeniden canlandırmak ve kentin simasını değiştirmek için "Underline Project" adıyla bir araya gelen sanatçılardan biri de 32 yaşındaki İspanyol Jofre Oliveras.

Oliveras, AA muhabirine, çizimlerine devam ettikleri metruk binada 2 yıldır süren çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İspanya'nın Katalan bölgesinden projeye katkı sunmak için önce Ürdün ardından Lübnan'a geldiğini belirten Oliveras, kamuya açık alanlarda sosyal sanat üzerinde çalıştığını söyledi.

İspanyol sanatçı, yüksek binaların zarar gören duvarlarına insanların dikkatini çekecek portre çalışmaları yaptıklarını, patlamada hasar gören duvarlara da "iyileştirici çiçek" figürleri çizdiklerini ifade etti.

Lübnan'ı çalışma noktası olarak belirleme nedenine de değinen Oliveras, şunları kaydetti:

"(Akdeniz üzerinden) Son yıllarda çok ciddi bir göç yaşanıyor. Akdeniz havzasında bulunan bir noktayı seçmek istiyorduk. Ülkenin içinden geçtiği kriz ve ardından meydana gelen patlama bizi buraya çekti. Burada büyük bir göç ve ardından gelen yıkım söz konusu."

Proje kapsamında 20 sanatçının Lübnan'a gelip çalışmalar yaptığını halihazırda 10 arkadaşıyla kolektif çizimler yapmaya devam ettiklerini belirten Oliveras, "Amacımız sadece çizim değil. Farklı ülkelerden gelenler ve yerel sanatçılar arasında tamamen gerçek bir bağlantı ağı oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Metruk binalar bizim ilham kaynağımız oldu"

Oliveras, halka açık ve herkesin görebileceği alanları tercih ettiklerini, bunun için de kentteki metruk binaları seçtiklerini söyleyerek, "Beyrut kent merkezinde metruk birçok bina bulunuyor. Bizim de amacımız bu binalara yeni bir çehre kazandırmak." diye konuştu.

İspanyol sanatçı, "Metruk binalar, bize ve yerel sanatçılara çalışma alanı yaratıyor. Bu da sanatımızı icra etmemize vesile oluyor. Metruk binalar bizim ilham kaynağımız oldu." dedi.