Çeşitli suçlardan yakalanan 20 kişiden 11'i cezaevine gönderildi - Haberler
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Çeşitli suçlardan yakalanan 20 kişiden 11'i cezaevine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çeşitli suçlardan yakalanan 20 kişiden 11'i cezaevine gönderildi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında yakalanan 20 şüpheliden 11'i işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARABÜK (İHA) - Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında yakalanan 20 şüpheliden 11'i işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında farklı bölgelerde çeşitli suçlardan araması bulunan 20 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından 11 şüpheli cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

1 şüphelinin de İstanbul, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Asayiş, Kamu, 3. Sayfa, Haberler

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