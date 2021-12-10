Çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 3 kişi Antalya'da yakalandı - Haberler
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Çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 3 kişi Antalya'da yakalandı

Çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 3 kişi Antalya'da yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, Antalya'da yakalandı.

ANTALYA (AA) - Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, Antalya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 27 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan S.M.'nin, Antalya'da olduğunu tespit etti.

Söz konusu kişi, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M. tutuklandı.

Kepez ilçesinde iki kişi yakalandı

Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallede yapılan şok uygulama sırasında ise şüphe üzerine durdurulan F.K'nin "kasten yaralama" suçundan toplam 21 yıl 76 ay 78 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüpheli, gözaltına alındı.

"Güveni kötüye kullanma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 45 Yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S'nin Kepez ilçesinde bulunduğu bilgisi üzerine yapılan operasyonda şüpheli yakalandı.

Her iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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